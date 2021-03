Ruba i gioielli alla nonna, poi cerca di fonderli a Chiasso

MONZA/CHIASSO - Ha rubato alla nonna diversi gioielli, che nei suoi piani avrebbero dovuto essere spediti in una fonderia di Chiasso e fusi. Il progetto però non è andato a buon fine. Una 23enne della Brianza è stata denunciata per furto e ricettazione dai carabinieri di Giussano, riferisce il Corriere della Sera.

I fatti sono avvenuti a Briosco, in provincia di Monza. L'anziana signora, una 68enne di origini francesi, ha contattato le forze dell'ordine dopo essersi accorta che dalla sua collezione mancavano alcune catenine, monili e anelli d'oro di alto valore. I militari in un primo momento hanno pensato a un furto in abitazione, ma in mancanza di segni d'effrazione i sospetti si sono concentrati sulla nipote.

Quest'ultima aveva già piazzato la refurtiva a due «Compro oro» della zona. Qui i carabinieri hanno trovato i gioielli già impacchettati e pronti per essere spediti in Ticino.