Risanamento delle scuole al Burio: passano due "Sì"

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

GORDOLA - I cittadini di Gordola si sono dichiarati favorevoli ai crediti per il risanamento dell''istituto scolastico al Burio e per la ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi.

Lo ha dichiarato il Municipio di Gordola, che ha confermato che dalle urne sono oggi usciti due "Sì".

Il credito a favore del progetto definitivo di risanamento globale del Centro Scolastico Al Burio è stato approvato con 1’043 favorevoli (53,6%) e 885 contrari (46,4%). Con le stesse percentuali è passato anche per il credito per il risanamento di spogliatoi e palestra. Alla votazione comunale hanno partecipato il 62% degli aventi diritto di voto.

Il referendum lanciato da Lega-UDC non ha quindi fatto breccia tra la popolazione, forse per la rovente polemica che si è accesa recentemente per quanto riguarda la presenza di amianto negli edifici.

I lavori potranno ora iniziare, e come aveva spiegato il sindaco, Damiano Vignuta, il risanamento dell'istituto procederà "blocco per blocco": «Uno a uno verranno isolati e svuotati. Gli allievi andranno a scuola negli altri. Il cantiere sarà protetto e lo stabile risanato da ditte specializzate, come si fa con ogni altra costruzione, pure le abitazioni private».

Eventuali ricorsi possono essere inoltrati al Tribunale Cantonale Amministrativo entro i prossimi dieci giorni.