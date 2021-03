Coronavirus in Ticino: 52 nuovi casi

BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore ci sono stati 52 nuovi contagi da coronavirus in Ticino.

Lo ha indicato il bollettino odierno dell'Ufficio del Medico cantonale. Si mostra quindi un trend più o meno stabile, in quanto ieri erano 57, mentre l'altro ieri 50.

Le cifre odierne mostrano purtroppo anche due decessi, mentre otto persone sono state ospedalizzate. In totale, al momento, ci sono 54 pazienti ricoverati e 6 pazienti in cure intense, a causa di sintomi gravi dovuti all'infezione. D'altra parte, i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 7.

Dall'inizio della diffusione del virus nel nostro Cantone, ormai più di un anno fa, ci sono stati in totale 28'298 casi, e 961 decessi.



Elaborazione Tio.ch/20 Minuti

La curva settimanale dei contagi.

Il tasso di positività ai tamponi svolti nel nostro Cantone è del 7 per cento, su un totale di 756 tamponi effettuati (dato fermo al 2 marzo). Il tasso di riproduzione Rt è invece di 1,18.

Per quanto concerne isolamenti e quarantene, ci sono al momento 343 persone in isolamento, mentre 566 si trovano in quarantena poiché entrate in contatto con un positivo o rientrate da un paese considerato a rischio.

I numeri della campagna vaccinale sono fermi all'ultimo aggiornamento del 3 marzo: 7'961 persone sono state vaccinate parzialmente, mentre 15'998 hanno ricevuto già la seconda dose.



Elaborazione Tio.ch/20 Minuti

La curva settimanale di ricoveri e decessi.