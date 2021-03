AAA aspiranti poliziotti cercansi

BELLINZONA - La scuola di polizia 2021 ha preso il via ieri. Ma la polizia cantonale si porta avanti e oggi, sul Foglio ufficiale, è stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di nuovi aspiranti ispettori/trici di Polizia giudiziaria per la Polizia cantonale, di nuovi aspiranti gendarmi per la Polizia cantonale e di nuovi aspiranti agenti per le Polizie comunali di Ascona, Bellinzona, Ceresio Sud, Chiasso, Locarno, Lugano, Mendrisio e Muralto.

I candidati seguiranno la scuola di polizia a partire dal 1. marzo 2022 per il conseguimento dell'attestato professionale federale di agente di polizia. Un percorso di due anni: il primo presso la Scuola di polizia del V circondario (SCP) e il secondo come agente in formazione presso i Corpi di appartenenza.

Sarà un processo di selezione a verificare l'idoneità dei candidati a seguire la formazione biennale di agente di polizia. La decisione sull'assunzione degli aspiranti giungerà al più tardi entro tre mesi dall'inizio della formazione.

Le candidature vanno inoltrate entro il 02.04.2021. Il bando di concorso e i formulari possono essere scaricati dal sito internet della Polizia cantonale, all'indirizzo www.polizia.ti.ch.

Il Sindacato OCST Polizia organizza il corso preparatorio agli esami di ammissione alla Scuola cantonale di polizia. Per iscrizioni e informazioni si può contattare Manuela Bassetti allo 091/640.51.11 oppure manuela.bassetti@ocst.ch