Lingue e Sport guarda all'estate con ottimismo

BELLINZONA - Dopo l’edizione 2020 di Lingue e Sport che si è svolta con successo nonostante il difficile contesto, le iscrizioni 2021 sono aperte. Il Team di Lingue e Sport, in collaborazione con il DECS ha presentato oggi i corsi estivi 2021: un programma ricco e completo che va dalle scuole dell’infanzia alle scuole medie. Tra luglio e agosto, durante le mattine, si ripasseranno le materie scolastiche con docenti formati, mentre nei pomeriggi si praticherà un’ampia scelta di attività sportive con monitori Gioventù e Sport, e ancora si riscopriranno territorio e cultura.

Per i bambini che frequentano le scuole elementari sono proposti corsi settimanali. Durante le giornate verranno promossi momenti di francese per avvicinarsi alla lingua o ripassare quanto appreso a scuola, così come numerose attività scolastiche e varie discipline sportive. I corsi si terranno in ben 15 località: Acquarossa, Bellinzona, Biasca, Cadro, Chiasso, Comano, Faido, Giubiasco, Gordola, Losone, Melano, Olivone, Ponte Capriasca, Taverne, Sessa.

Sempre in luglio a Bellinzona si svolgeranno anche i corsi ‘Luglio Bimbi’ rivolti ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia.

Per i ragazzi che frequentano le scuole medie vengono proposti corsi di due settimane consecutive. È data la possibilità di scegliere tra due tipologie: in esternato (senza pernottamento), oppure in internato (con pernottamento). Durante le giornate si svolgeranno attività scolastiche al mattino e sportive nel pomeriggio. Nel dettaglio, ogni mattina saranno accessibili a scelta lezioni di francese, tedesco, inglese, matematica o robotica. Si ripeteranno e approfondiranno le nozioni già acquisite a scuola e in piccoli gruppi; il tutto seguiti da docenti formati o in formazione presso il DFA. Tutti i pomeriggi sarà possibile divertirsi con una vasta offerta di attività sportive.

Nelle sedi di Bellinzona si potrà scegliere due discipline sportive tra le quindici proposte offerte, tra le quali la vela, l’arrampicata, la canoa. Nei corsi di Mendrisio, Carì e Olivone verranno proposte diverse discipline sportive con orientamenti differenti a seconda del corso e della località. Si va dalle attività sul lago a quelle in montagna. La qualità dell’offerta sportiva è garantita dai monitori di Gioventù e Sport.

Con il contributo e il sostegno di Alleanza Patriziale Ticinese (ALPA), sono in programma anche giornate completamente dedicate alla scoperta del Ticino, secondo la formula "conoscere–provare–creare". È importante sottolineare che la maggior parte dei Comuni ticinesi riconosce un contributo alle famiglie che iscrivono i propri figli. Grazie al partner BancaStato, vi è inoltre un rimborso sulla quota di iscrizione ai corsi Lingue e Sport su un Pacchetto BancaStato del partecipante o dell’autorità parentale del partecipante.

Tutti i corsi verranno svolti seguendo un piano di protezione di riferimento anti-Covid 19 sulla base delle disposizioni previste dalle autorità cantonali e federali. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.linguesport.ch.