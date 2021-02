In Ticino “doppia dose” per oltre dodicimila persone

BELLINZONA - In Ticino è stata superata la soglia delle 12'000 persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino contro il coronavirus (e hanno quindi completato l'immunizzazione): ora sono infatti 12'019, secondo il dato aggiornato a ieri (24 febbraio) diffuso dalle autorità sanitarie cantonali. La scorsa domenica erano ancora 9'728.

Altre 11'470 hanno invece ricevuto la prima dose. Complessivamente in Ticino sono ora 35'508 le dosi somministrate (2'773 in più rispetto alla scorsa domenica 21 febbraio).

Nel frattempo, le autorità sanitarie ticinesi hanno esteso agli over 75 la possibilità di annunciarsi per la vaccinazione. Si parla di circa 17'000 residenti nel nostro cantone. E in meno di ventiquattro ore si sono prenotate oltre mille persone. «Un segnale molto positivo», secondo il Dipartimento della sanità e della socialità, che dimostra come «l'interesse e l'adesione alla campagna vaccinale di questa fascia della popolazione siano particolarmente elevate».