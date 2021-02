Vaccinazioni “per tutti” a partire da fine maggio, fino a luglio

«L'elemento più importante da considerare è il rapporto tra le dosi ricevute e quelle somministrate.

Ne abbiamo ricevute 42'000 circa e ne abbiamo somministrate 32-33'000. Cosa stiamo facendo con queste dosi?



32'775 sono state somministrate

6'683 sono state consegnate per l'uso di questa settimana

2'605 sono in distribuzione

1'670 sono riservate per chi ha già ricevuto la prima dose

TOTALE DOSI CONSUMATE O ATTRIBUITE 43'733



saldo (fra dosi perse e dosi guadagnate): +1'583



Perché i conti non tornano? «È impossibile non perdere ogni tanto qualche dose - spiega Zanini -. Possono capitare manipolazioni sbagliate, fiale difettose, fiale che cadono per terra. Da un lato perdiamo delle dosi. Dall'altro ne guadagniamo altre, cercando di recuperare 6 dosi da una fiala Prifzer. La Confederazione calcola 5 per ogni fiala, noi ne recuperiamo 6. Quel +1'583 è il saldo di quanto guadagnato in questo modo e quanto perso con le manipolazioni. Con quelle recuperate, quel +1'583 stiamo vaccinando chi aveva già ricevuto la prima dose».