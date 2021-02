Un decesso e 29 positivi in Ticino

LUGANO - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino 29 persone sono risultate positive al coronavirus. È quanto si evince dai numeri forniti oggi dalle autorità sanitarie cantonali. Il dato è in linea con bassi contagi comunicati nella scorsa settimana.

Dopo diversi giorni senza vittime, invece, viene segnalato un morto legato al Covid-19 (l'ultimo risaliva allo scorso martedì 16 febbraio). Per quanto riguarda l'occupazione delle strutture ospedaliere ticinesi, nelle ultime ventiquattro ore sono state ricoverate 4 persone. Tre, invece, sono state dimesse. Attualmente si contano 73 pazienti col coronavirus (stesso dato di ieri). Di questi, 14 si trovano in cure intense (uno in più rispetto a ieri).



Dall'inizio dell'emergenza sanitaria (che risale a quasi un anno fa), nel nostro cantone complessivamente 27'698 persone sono risultate positive al virus. I decessi sono invece stati 953.



Il tasso di riproduzione Rt, secondo l'indicatore pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica e che fa riferimento al 5 febbraio, è sceso allo 0.87 mentre nelle ultime due settimane sono 150 le persone positive su 100mila.

Classi in quarantena - Venerdì è stata resa nota ai media la quarantena per la prima classe della Scuola dell'infanzia di Cresciano (il provvedimento, comunicato il 18 febbraio, terminerà oggi). Questa mattina, invece, non è stata comunicata nessuna nuova quarantena di classe.

Resta quindi una classe attualmente in confinamento: la già accennata prima di Cresciano.

Case per anziani - L'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana ha pubblicato oggi i dati aggregati relativi a venerdì, sabato e domenica.

Nelle ultime 72 ore, nelle case per anziani del Canton Ticino non è stato registrato nessun nuovo caso. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è di 0, in 0 strutture. Non è stato registrato nessun decesso a causa del COVID-19.

Complessivamente le strutture presenti sul territorio Cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.

