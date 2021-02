«Il conto per i sorpassi di spesa è sempre più salato»

BELLINZONA - La vicenda del sorpasso di spesa in tre opere pubbliche - Policentro Morobbia, Stadio Comunale e oratorio di Giubiasco - si arricchisce di una nuova puntata. E il conto, stando alla sezione della Lega dei Ticinesi di Bellinzona si farebbe sempre più salato. «Ai 5 milioni di franchi di sorpasso si sono aggiunti 150'000 franchi degli audit e quasi un anno di stipendio del municipale autosospesosi, rispettivamente del direttore del Dicastero sospeso dal Municipio».

Sei mesi di stipendio a un esterno - Ma non solo. Perché a queste spese supplementari - spiega la Lega in una nota - se ne aggiunge un'altra. «Al quasi mezzo milione in più andranno addizionati i sei mesi di onorario dell’ingegnere esterno, guarda caso anche lui esponente PLR, incaricato di traghettare il Dicastero fino all'arrivo del nuovo direttore».

«Gestione deficitaria» - Una scelta quella d'incaricare un esperto esterno che secondo la Lega è una conferma della «pluriennale gestione deficitaria del Dicastero», visto che tra il centinaio di collaboratori non si è «riusciti a trovare un solo profilo idoneo in grado di garantire per un corto periodo lo svolgimento dell’attività ordinaria».