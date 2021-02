Nessun morto, ma cinquanta contagi in più

BELLINZONA - Rimangono contenute le cifre della pandemia nel nostro cantone. E i dati odierni confermano la tendenza vissuta in questo mese di febbraio in cui il numero dei contagi raramente è salito sopra i sessanta: dopo i nove di lunedì (dato più basso da inizio ottobre), i 32 di martedì e i 45 di ieri, oggi sono 50 i casi positivi comunicati oggi dall'Ufficio del medico cantonale. Altra buona notizia è che nelle ultime ventiquattro ore nessuno ha perso la vita a causa del virus.



Meno pressione sugli ospedali - Un'ulteriore buona notizia proviene dagli ospedali: nelle ultime settimane la pressione sulle strutture sanitarie si è infatti notevolmente attutita. Se all'apice dei ricoveri nella seconda ondata vi erano 384 letti occupati da pazienti Covid-19 negli ospedali ticinesi, oggi questo numero è sceso a 68 (-3) di cui 12 nel reparto di terapia intensiva (uguale a ieri). Per quanto riguarda le ultime ventiquattro ore ci sono state cinque nuovi ricoveri e otto dimissioni.



Il tasso di riproduzione è (di nuovo) sopra l'1 - Tornando alle cifre, quelle relative ai tamponi positivi sono da alcune settimane tra il 5% e il 6%. Tasso di positività che il 15 febbraio è ulteriormente sceso al 4%, ma con solo 478 test effettuati. L'incidenza della malattia negli ultimi 14 giorni nel nostro cantone è di 168 persone positive su centomila abitanti, mentre il tasso di riproduzione Rt è salito abbondantemente sopra l'uno e al primo febbraio si attestava all'1.04. Il Ticino, stando ai dati forniti dall'Ufsp, è il secondo cantone con il valore più alto dopo Neuchâtel (1.20).

952 vittime - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 27'544 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus restano a quota 952.

Isolamenti e quarantene - Al 16 febbraio vi erano 271 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 526 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

Case anziani sempre Covid-free - Nelle 68 case anziani ticinesi attualmente non risulta nessun residente malato di Covid-19. L'ultima persona che presentava sintomi è stata dichiarata guarita venerdì 12 febbraio. Da inizio emergenza sono 1'358 gli ospiti che hanno superato la malattia. Non si registrano neppure decessi per il Covid-19, mentre due residenti sono morti per altre cause.

Nessuna nuova quarantena di classe - Secondo l'aggiornamento giornaliero fornito dal Decs, non si registrano nuove quarantene di classe. Le classi in confinamento sono attualmente tre: una alla scuola elementare di Castione (fino al 19 febbraio) e due alle medie di Lugano Centro (fino al 21 febbraio). La scuola ticinese, ricordiamo, è composta da 421 sezioni di scuola dell’infanzia, 803 di scuola elementare, 607 di medie e 1’159 delle scuole postobbligatorie cantonali.

