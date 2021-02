Quando il videogioco diventa una vera e propria professione

BELLINZONA - Tre anni fa l’informatico ventottenne Emanuele Goglio ha deciso di trasformare la sua passione nel suo lavoro: ha aperto l’Officina Informatica a Bellinzona e fondato l’Associazione Ticino Gaming. Alcuni pregiudizi sui videogiocatori rimangono però difficili da sradicare.

Qual è l’identikit del videogiocatore tipo?

«Molti giovani, dai 12 ai 20 anni, studenti o giovani lavoratori. Principalmente sono di sesso maschile, anche se non mancano alcune donne. Per i giochi di carte e da tavolo, invece, è diverso: si va fino ai 30 anni ed è misto».

I giochi offline, come quelli di carte, spariranno?

«In termini di fatturato, i giochi di carte superano di quattro volte quelli online. “Magic”, per esempio, è il più giocato al mondo, i suoi amatori sono tantissimi e non sono sicuro che questo record verrà presto superato. Certo, i giocatori online sono di più, ma si specializzano in uno o due videogiochi, perché l’impegno mentale richiesto è elevato. Non sono ammessi errori né distrazioni. Per l’offline la questione è diversa: c’è più tempo per pensare a come reagire alla mossa dell’avversario. Inoltre, il giocatore di carte è fortemente attaccato all’oggetto fisico: tanto che l’esperto riesce ad abbinare il gioco all’odore delle carte. La sensorialità dell’offline non sarà mai rimpiazzabile».

Spesso si crede che chi gioca online sia sedentario e asociale e i genitori si preoccupano per la salute dei figli. È un’opinione fondata?

«La preoccupazione è giustificata, ma il problema non è il videogioco. Chi ha tendenze al gioco online dimostra quasi sempre problemi nelle relazioni interpersonali, fa fatica a confrontarsi con il mondo, ma è il ragazzo che è asociale e non la sua passione che lo condiziona. Il gioco, invece, può diventare un elemento sociale e lo scopo della nostra associazione è proprio questo: creare unità laddove può esserci isolamento».

Può creare anche dipendenza?

«Sì. E se il ragazzo si isola il problema peggiora. Stando insieme ad altre persone, l’hobby diventa una passione da condividere e difficilmente crea dipendenza. La nostra associazione ha in programma di aiutare i giocatori più accaniti, fornendo supporto scolastico, esercizi mirati a mantenere una postura corretta e favorendo la socializzazione».

Bisogna sensibilizzare?

«Il genitore ha bisogno di capire perché il figlio gioca. Da entrambi le parti bisognerebbe essere più tolleranti. In particolare, i ragazzi che “streammano” su Twitch devono essere sensibilizzati sulla loro immagine: quando si gioca online, si viene sempre ripresi davanti a milioni di utenti. Non si può dare un cattivo esempio. Noi, per esempio, vietiamo il fumo, l’uso di stupefacenti, il consumo di alcool e promuoviamo una buona forma fisica, affinché l’immagine dei ragazzi e dell’Associazione sia salvaguardata»

Quale ruolo ha avuto Twitch?

«Le star di oggi sono i giocatori. La diffusione di queste piattaforme ha portato alla questione donazioni: se il ragazzo ha 100 franchi, li dona volentieri allo streamer che segue, che aumenta le visualizzazioni e attira gli sponsor. C’è però l’altro lato della medaglia: bisogna essere sempre aggiornati e costanti. Spesso i giovanissimi credono erroneamente che sia facile guadagnare giocando, ma ci vuole tanto impegno. È un vero e proprio lavoro».