Anche il Congresso Linfomi si arrende al virus

LUGANO - Gli organizzatori avrebbero voluto festeggiare il 40esimo anniversario in maniera totalmente diversa. Si era pensato (e sperato) a un evento in grande stile con una “Corsa della Speranza” organizzata per i congressisti e la popolazione ticinese e forse a un concerto in Piazza

Riforma. Ma come in molti altri casi, anche i progetti per celebrare il Congresso Internazionale sui Linfomi Maligni sono stati affossati dal virus.

Organizzato per la prima volta a Lugano nel 1981, il Congresso, al quale nella ultima edizione del 2019 parteciparono quasi 4'000 persone, dovrà ripiegare su una versione online. «Abbiamo dovuto buttare la spugna» - spiega il comitato organizzativo che ha lavorato duramente per cercare di organizzare almeno una versione "ibrida" del congresso. Che però è naufragata a causa dell’attuale situazione di totale incertezza sull’andamento della pandemia», delle «persistenti restrizioni ai viaggi internazionali» e delle «proibizioni» emanate da molti ospedali, università e ditte farmaceutiche, che impediscono ai loro dipendenti di «viaggiare almeno fino a estate inoltrata».

Il Congresso dei Linfomi di Lugano avrà quindi luogo dal 18 al 22 giugno ma solo in un formato virtuale. «Siamo stati obbligati a compiere questo doloroso passo - concludono gli organizzatori - benché da tutto il mondo fossero arrivati segnali della voglia di molti partecipanti di esserci in presenza a Lugano. Ma la realtà ha reso questo sogno ormai impossibile».