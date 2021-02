«Basta interferenze. La politica ha già affossato una volta l'aeroporto»

LUGANO - “Non corrisponde al vero - dice l'imprenditore Stefano Artioli - che la nostra cordata avrebbe beneficiato di un termine di 40 giorni per presentare le garanzie richieste».

Cinque giorni, non quaranta - È botta e risposta attorno al Rapporto del Gruppo di lavoro Lugano Airport, i cui contenuti sono stati pubblicati oggi dal Caffè. Ed è sulla proroga concessa dal Municipio per fornire le garanzie finanziarie di 10 milioni che il capo della cordata, che punta a gestire lo scalo di Agno, fornisce un'altra versione rispetto al domenicale: «Le garanzie - continua Artioli - sono state presentate fin dall’inizio in conformità alle prescrizioni della call for interest. Il gruppo di lavoro ha poi posto esigenze supplementari circa la forma della garanzia, per cui il Municipio ci ha assegnato un termine di 5 (e non 40!) giorni per darvi seguito».

«Il Municipio ha colto la validità del nostro progetto» - Quanto alle conclusioni del Rapporto, che raccomandava all'Esecutivo di entrare in trattative con la sola cordata "Amici dell'aeroporto", Artioli ribatte che: «Evidentemente il Municipio deve avere colto, diversamente dal Gruppo di lavoro, la validità del nostro progetto». E conclude: «Deploriamo questi continui attacchi trasversali al nostro progetto. Che si lasci il Comune di Lugano fare il proprio lavoro di valutazione con serenità e senza interferenze politiche. La politica ha già affossato l’aeroporto una volta».