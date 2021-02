Covid, altri 38 casi in Ticino

BELLINZONA - Un'altra giornata di numeri contenuti, ma stabili, sul fronte del Covid. In Ticino nelle ultime 24 ore si sono registrati 38 nuovi casi di coronavirus. Lo rende noto l'ufficio del medico cantonale nel suo bollettino giornaliero. Non si segnala per fortuna nessun decesso.

Salgono così a 27.370 i contagi dall’inizio della pandemia, stabile invece - a 950 - il numero delle vittime da febbraio 2020. Sono sei le persone ospedalizzate nelle ultime 24 ore a causa di sintomi gravi legati al Covid.



elaborazione tio.ch/20min

In tutto, i pazienti infetti dal virus ricoverati in strutture ospedaliere sono attualmente 79, in aumento rispetto a venerdì (quando se ne contavano 78). Diminuisce invece il numero dei pazienti in cure intense, 13 rispetto ai 15 di ieri. In tutto, nelle ultime 24 ore sono state dimesse 5 persone, dichiarate guarite dal Covid.

Nelle case anziani, la situazione appare sotto controllo. Non si sono infatti registrati positivi né decessi, da venerdì.



elaborazione tio.ch/20min

elaborazione tio.ch/20min