Un Primo Ministro alle elementari

CHIASSO - Dopo quella presso gli asili, il Primo Ministro del Nebiopoli ha effettuato, in tutta sicurezza, una visita presso le scuole elementari di Chiasso. I bambini - suddivisi tra le differenti classi - hanno potuto in questo modo sfoggiare i loro vestiti di carnevale e vivere un momento di spensieratezza in un periodo per loro così duro. «Maestre e maestri ci hanno riportato quanto fermento vi fosse già negli scorsi giorni solo per questo simbolico gesto», precisa Comitato Direttivo del carnevale chiassese.

Il Primo Ministro ha ricevuto disegni e ha potuto ammirare un balletto pensato per l'occasione da una classe. «È stato un momento veramente toccante per la nostra organizzazione», sottolinea il Comitato. «Il nostro compito è proprio quello di occuparci dell'umore, e i piccini stanno soffrendo molto questa situazione d'isolamento. In sicurezza si è potuto strappare loro un piccolo sorriso».

Alla fine della visita il Primo Ministro e il suo seguito hanno voluto improvvisare un corteo per portare un saluto alla città. Questo si è svolto sotto l'occhio vigile della Polizia Comunale.

