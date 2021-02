Quella terza corsia «non s'ha da fare»

BELLINZONA - Un gruppo di cittadini ha lanciato una petizione online contro la terza corsia tra Lugano e Mendrisio, in cui chiede al Consiglio federale di «abbandonare» il progetto dell’USTRA relativo al potenziamento dell’A2 nel Basso Ceresio e nel Mendrisiotto in quanto ritenuto «costoso e inefficace».

Il comitato promotore, per l'esattezza, ha indirizzato tre richieste alla consigliera federale Simonetta Sommaruga, responsabile del Dipartimento dell'ambiente e dei trasporti. La prima è quella di respingere un progetto che, secondo i promotori, «non risolve il problema attuale del traffico e avrà un forte impatto sul territorio, sia durante la realizzazione sia a opera conclusa».

La seconda richiesta è quella d'iniziare a pianificare in modo coordinato a livello regionale la circonvallazione in galleria (o in alternativa la copertura dell’A2) nei centri abitati del Mendrisiotto e Basso Ceresio. «Solo in questo modo - precisa il comitato - è possibile ottenere un reale miglioramento paesaggistico e ambientale nella regione».

Il terzo punto toccato dal comitato è quello legato alla pianificazione e alla realizzazione in maniera coordinata dei grandi progetti sulle vie di transito nazionali a sud di Lugano. «La qualità di vita della popolazione può essere tutelata solo coordinando queste grandi infrastrutture».

Comitato No alla terza corsia