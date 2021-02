Nebiopoli negli asili: «Una visita che ci ha stretto il cuore»

CHIASSO - Durante la giornata di oggi il Primo Ministro di Nebiopoli è andato a visitare ad alcuni asili della regione. Il regnante del carnevale momò è stato accolto da tanti piccoli sudditi felici di poter assaporare, anche in tempo di pandemia, un piccolo momento di normalità. «È stato un momento molto toccante», ha precisato il Primo Ministro Silvano Pini sottolineando il grande «affetto» donatogli da dei bambini che sicuramente stanno soffrendo molto le misure di distanziamento sociale e lo stop di tutte le attività della vita normale. «L'accoglienza che ci hanno riservato ci ha toccato profondamente ed ha fatto stringere i nostri cuori».

Un momento forte che il Comitato Direttivo di Nebiopoli ha fortemente voluto - coordinandosi con la direzione delle scuole dell'infanzia coinvolte - per portare un momento di svago ai piccoli, ma in tutta sicurezza. «Almeno oggi i bimbi hanno potuto tra di loro travestirsi da carnevale per poter respirare qualche attimo di spensieratezza in maniera differente».

Ai bambini, Il carnevale chiassese ha poi offerto una merenda grazie al sostegno Sicas SA di Chiasso, della Manor del Centro Breggia e di Migros e Coop.

