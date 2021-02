Compri un'auto e sostieni i ristoratori ticinesi

NORANCO - Oggi, Emil Frey Noranco ha annunciato la collaborazione con Gastro Ticino per sostenere la ristorazione ticinese, così duramente colpita dalla recente emergenza sanitaria. «In questo periodo difficile vogliamo sostenere l’economia del nostro territorio», sottolinea il direttore Roberto Pesare. «Abbiamo quindi scelto di acquistare dei buoni Gastro Ticino e di offrirli a coloro che riserveranno online e compreranno un'automobile in febbraio e marzo presso la nostra filiale. Contribuiremo così a “far girare" ulteriormente l’economia».

L'iniziativa darà inoltre nuova linfa alle vendite nel settore automobilistico che, a causa della chiusura degli showroom sta attraversando una fase di profondo cambiamento. «Stiamo vivendo un'accelerazione nell’ambito della digitalizzazione», sottolineano da Emil Frey. «E ai potenziali clienti è offerta l’opportunità di riservare online un test drive o di ricevere la vettura scelta direttamente a casa propria, nel rispetto delle normative federali».

Iniziativa #ilticinononsiferma - A tutti coloro che acquisteranno un'automobile presso l'auto-salone Emil Frey Noranco, verranno quindi regalati 300 franchi (sei buoni da cinquanta) da utilizzare in ristoranti, locali, bar, e ristoranti take away aderenti all'iniziativa fino al 31 dicembre. La promozione è cumulabile con le altre offerte in corso. La promozione è valida solo alla Emil Frey Noranco per i contratti stipulati fra il primo febbraio e il 31 marzo, con consegna della vettura entro il 30 giugno.

Il regolamento dettagliato è consultabile cliccando qui.