22 nuovi casi di coronavirus in Ticino

BELLINZONA - Sono 22 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore nel nostro cantone. E c'è una buona notizia: non c'è stato alcun decesso, nonostante la lista da inizio pandemia sia lunga (in totale sono 947).

I numeri della pandemia sono decisamente molto bassi rispetto a solo poche settimane fa. Basti pensare che se nella prima settimana di novembre erano stati 1'328 i contagi evidenziati dai tamponi, negli ultimi sette giorni sono stati 319. E la situazione è nettamente migliorata anche nelle strutture sanitarie, messe a dura prova questo inverno. Oggi le strutture ospedaliere ospitano 106 pazienti Covid-19, con 4 nuovi ricoveri e 3 dimissioni nelle ultime ventiquattro ore. 17 persone si trovano nei reparti di cure intense ticinesi.

Una situazione che ha portato a degli allentamenti. Nelle case anziani oggi si torna alla situazione di metà dicembre, con le visite permesse ai parenti.

Non è comunque tutto oro ciò che luccica. Ed è in particolare l'ombra della variante inglese (come pure di altre mutazioni) a preoccupare le autorità sanitarie. Soprattutto perché sembra colpire e diffondersi principalmente nelle scuole. L'istituto comunale di Tenero-Contra (scuola elementare e scuola dell'infanzia) è completamente in quarantena fino al 12 febbraio. Le lezioni non riprenderanno pertanto fino a dopo le vacanze di Carnevale. Oggi, fortunatamente, nessuna nuova quarantena di classe viene comunicata dal DECS.