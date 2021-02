Coronavirus: infezioni in leggero aumento su base settimanale

BELLINZONA - Consueto aggiornamento quotidiano da parte dell'Ufficio del medico cantonale per quanto riguarda l'andamento della pandemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore si segnalano 37 nuove infezioni e tre decessi.

Con 3 nuovi ricoveri e 7 pazienti dimessi, il numero delle persone curate negli ospedali del cantone a causa della patologia scende a 105. I pazienti in cure intense per via del Covid-19 sono 18, uno in meno di ieri.

Gli ultimi dati di questa settimana confermano un aumento dei contagi medi giornalieri rispetto ai sette giorni precedenti. Il loro numero si attesta infatti a 46, contro i 40 della settimana 4. Stabili invece i ricoveri: in media 7 al giorno.

In leggero aumento le dimissioni (da 12 a 13 come media quotidiana). Decessi medi in calo da tre a due al giorno.



tio/20 minuti

Nuova quarantena di classe a Camignolo - Da ieri si registra una nuova quarantena di classe. Interessata una classe di scuola media di Camignolo. Oltre a quest'ultima, al momento sono in confinamento domiciliare altre sette classi singole e l'intero istituto scolastico comunale di Tenero-Contra.

Nessun nuovo caso nelle case anziani - Continuano invece le buone notizie dalle case anziani. Nelle ultime 24 ore, negli istituti del canton Ticino non è stato registrato nessun nuovo caso di infezione da SARS-CoV-2. Il totale dei residenti positivi rimane di tre in una struttura. Non si lamentano nuovi decessi legati al covid-19.