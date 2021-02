Coronavirus: 39 nuovi casi e due decessi

BELLINZONA - Secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio del medico cantonale, nelle ultime 24 ore in Ticino si sono registrati 39 nuovi casi di contagio da SARS-CoV-2. I decessi legati al Covid-19 sono stati invece due.

Tre nuovi pazienti sono stati ammessi in ospedale a causa della malattia mentre 16 sono stati dimessi. Al momento nel cantone si registra un totale di 112 persone ricoverate per la patologia causata dal nuovo coronavirus, un dato che conferma un lento calo in atto da inizio gennaio.

La media dei contagi giornalieri di questa settimana si attesta per ora a 47 casi, in aumento rispetto alla settimana precedente.



tio/20 minuti

La situazione nelle case anziani - Nelle ultime 24 ore nelle case anziani del Ticino non è stato registrato nessun nuovo caso. Attualmente il totale dei residenti positivi al SARS-CoV-2 è di tre, in una sola struttura. Non è stato registrato alcun nuovo decesso legato al COVID-19 e un ospite è stato dichiarato guarito dalla malattia.

Una nuova quarantena di classe - Come riferito dal DECS, si segnala una nuova quarantena a scuola. Si tratta di una classe delle elementari di Locarno Monti, che dovrà rimanere a domicilio fino al 12 febbraio. Un'altra classe dello stesso istituto è in confinamento fino a lunedì prossimo. Per il resto, sono in corso quarantene per un'altra classe delle elementari (Cadogno-Minusio), per una scuola dell'infanzia (Bedano) e per l'intero istituto scolastico comunale di Tenero-Contra (elementari e scuola dell'infanzia). Provvedimenti simili sono in vigore anche per due classi del Liceo cantonale Lugano 1 e una del CPT di Mendrisio.