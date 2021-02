LOCARNO - Quell’uomo stia lontano da quella donna. E si fanno nomi e cognomi. La curiosa sentenza è apparsa a fine gennaio sul Foglio Ufficiale ticinese. E ha suscitato qualche interrogativo. Come mai viene addirittura rivelata pubblicamente l’identità delle parti in causa per un caso di stalking? «Il problema – ammette l’avvocato Luca Losa, pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna – è che non siamo riusciti a rintracciare in alcun modo il diretto interessato. E quindi, per legge, a quel punto la comunicazione va data in questa maniera».

Distanza di almeno 50 metri – La vicenda riguarda un uomo residente nelle Centovalli e una donna che vive nelle Terre di Pedemonte. All’uomo è stato dato ordine di restare a una distanza di almeno 50 metri dalla signora e dalla sua abitazione. E di non prendere in alcun modo contatto con lei. Nel testo si sottolinea che la persona in questione dovrà assumersi le spese della procedura. E se non dovesse rispettare quanto stabilito, scatterà una sanzione.

Foglio Ufficiale come "ultima spiaggia" – «Gli abbiamo inviato una raccomandata – riprende Losa –. Non è stata ritirata. Questo signore risulta irreperibile. Addirittura è andata la polizia a cercarlo. Invano. Pur avendo un domicilio ben preciso, l’uomo non è stato rintracciato. E dunque non siamo riusciti a comunicargli la sentenza. Ecco perché siamo stati "costretti" a ricorrere al Foglio Ufficiale». Detto questo, ci si potrebbe chiedere se almeno il nome della donna per esteso non potesse essere omesso. Ma dal punto di vista legale quanto è stato pubblicato è ineccepibile.