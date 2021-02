«Non possiamo continuare così»

BERNA - «Così non possiamo continuare». Lo afferma a chiare lettere la consigliera nazionale Greta Gysin, ospite su piazzaticino.ch. Si torna a parlare di emergenza climatica. E c'è un legame diretto con la pandemia in corso. Salvare il pianeta non è più solo uno slogan "tanto per fare protesta".

Segui, e commenta, la diretta anche su Facebook e su Youtube.