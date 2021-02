«Qui mancano civiltà e responsabilità, sono schifato»

MENDRISIO - «Inciviltà. Solo così posso definire queste scene». Stefano Tonini, parlamentare leghista e consigliere comunale di Chiasso, è deluso di fronte a quanto ha rinvenuto di recente nei pressi del suo ufficio a Mendrisio, in Via Maspoli, nella zona del Fox Town. Rifiuti ovunque, lasciati da ragazzini che probabilmente si erano recati "a fare spesa" in un vicino fast food. Tonini ha voluto denunciare pubblicamente l'episodio. «Non ce l'ho col fast food. Non ha assolutamente colpa. Questa è la maleducazione dei consumatori».

Due container a poche decine di metri – Luoghi di aggregazione chiusi a causa delle norme anti Covid, e dunque ci si trova all'aria aperta? Per Tonini non è una scusante. «Ci sono due container della spazzatura a una decina di metri. Basta un piccolo sforzo. Ci vuole un po' di senso di civiltà, di responsabilità e di amor proprio. Ad alcuni può dare davvero fastidio assistere a certi scempi come quello che io ho voluto fotografare. Bisogna avere rispetto, sia dell'ambiente sia delle altre persone».

Un'immagine distorta – Cartacce, bicchieri, plastiche. «Uno schifo. Si parla sempre della Svizzera come di un Paese in cui tutto è pulito e funziona bene. A me dà fastidio che in un'area così trafficata l'immagine che uno può percepire è, invece, questa. Da quanto sento, accade anche in altre zone del Ticino. E gli episodi si susseguono. Bisogna darsi una regolata».