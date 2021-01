«Ordino, pago e non mi arrivano i prodotti»

MENDRISIO - Si chiama SMHS, Swiss Medical & Health Supplies. È un bel progetto, creato da due giovani del Mendrisiotto. Una bottega virtuale in cui i ticinesi possono trovare diversi articoli anti Covid-19 a prezzi accessibili. Dalle mascherine ai disinfettanti locali. Le buone intenzioni, però, a volte non bastano. «Ho fatto due ordinazioni – sostiene una cliente –. La prima al 24 dicembre e l'altra al 7 gennaio. Ti dicono che la merce ti arriva entro 5 giorni. Ma in realtà io devo ancora ricevere i prodotti adesso. Siamo a fine gennaio. Io ho pagato in anticipo i miei 70 franchi. Mi sento raggirata».

Il giocattolo si è inceppato – Non si tratterebbe dell'unica persona delusa. E pensare che fino a qualche tempo fa il business sembrava funzionare bene. «Ma da inizio gennaio – spiega con grande trasparenza uno degli ideatori del progetto – siamo confrontati con tante richieste e facciamo davvero fatica a stare dietro a tutto. Quello che vendiamo, spesso, dipende anche dai fornitori».

Due brave persone – Qualcuno negli scorsi giorni aveva ipotizzato anche una certa malafede da parte della SMHS. Tio/20Minuti ha appurato che questa ipotesi non regge. I due ragazzi che gestiscono la ditta sono davvero in gamba. E sarebbero semplicemente vittima del loro stesso successo.



La promessa – Il nostro interlocutore è pronto a impegnarsi per fare in modo che tutti i clienti siano soddisfatti al più presto. «Alla signora in questione faremo anche un regalino. Purtroppo è un momento stressante per tutti. Ci scusiamo. Volevo ricordare che la nostra sede è a Rancate, ma abbiamo anche una sede di ritiro merce a Pregassona».