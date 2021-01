Trasferimento del direttore a causa dell'inchiesta

BELLINZONA - L'attuale direttore del Settore opere pubbliche (SOP) di Bellinzona passerà a un'altra funzione, con conseguente adeguamento di responsabilità e condizioni salariali. Nello specifico, diventerà capoprogetto all'interno del Settore depurazione acque dell'Azienda multiservizi Bellinzona (AMB).

Lo ha stabilito il Municipio a seguito dell'inchiesta avviata nella scorsa primavera per la vicenda dei sorpassi di spesa in tre progetti (Stadio comunale, ex Oratorio di Giubiasco e Policentro Pianezzo).

Il Municipio e il Consiglio direttivo di AMB hanno contestualmente deciso di avviare l’implementazione del progetto di passaggio della gestione delle canalizzazioni acque reflue dal SOP ad AMB così da concretizzare quanto previsto dallo studio aggregativo votato nel 2015, ripreso nella visione strategica di AMB e inserito dall'Esecutivo nel principio tra i progetti realizzativi e costitutivi della nuova Città. Con il trasferimento di questo servizio, AMB potrà infatti occuparsi del ciclo completo dell’acqua: approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile e della raccolta e depurazione delle acque reflue.

L’ex direttore del SOP avrà il compito di coordinare il passaggio da Comune a AMB, con successivamente l’integrazione nell’organigramma dell’intero settore depurazione delle acque in AMB.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di concorso per la ricerca del/la nuovo/a direttore/trice del SOP. Parallelamente il Municipio sta valutando una soluzione transitoria per garantire al SOP la conduzione operativa fino all’entrata in carica del/la nuovo/a direttore/trice.