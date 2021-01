Un sondaggio d’opinione online per lo stabile Diantus

CASTEL SAN PIETRO - Come anticipato in occasione della serata pubblica indetta nel mese di ottobre 2020 tenutasi nell’aula magna del Centro scolastico comunale, nel corso della quale era stato presentato il progetto di acquisto e di rivitalizzazione dello stabile della Diantus situato in centro paese a Castel San Pietro, ecco che dal prossimo 1° febbraio 2021 verrà attivato sulla home-page del sito internet del Comune (www.castelsanpietro.ch) un sondaggio d’opinione online aperto alla popolazione e al pubblico interessato, riguardante i possibili contenuti da dare allo stabile che fu sede, nei decenni scorsi, di importanti attività industriali legate alla fabbricazione di orologi.

Dopo quella serata pubblica di metà ottobre 2020, il Consiglio comunale di Castel San Pietro accettò all’unanimità, nella sua seduta del 23 novembre 2020, il credito complessivo di quasi 2,3 milioni di franchi necessario sia per l’acquisto dello stabile e del sedime, sia per l’elaborazione di un progetto definitivo di ristrutturazione e di rivitalizzazione, e per la definizione dei contenuti precisi da dargli.

Ed è appunto su quest’ultimo aspetto, cioè i possibili contenuti da dare a questo ex stabile industriale, che il Municipio e il Gruppo di Lavoro costituito ad hoc desiderano conoscere l’opinione, i suggerimenti e le proposte sia della popolazione di Castel San Pietro, che di possibili altri interessati residenti nella regione.

La popolazione di Castel San Pietro e della regione è dunque invitata a partecipare attivamente a questo sondaggio online che resterà attivo sul sito internet comunale per tutto il mese di febbraio 2021.