Arriva dal cielo il nuovo impianto di depurazione alle Isole

BRISSAGO - Arriva dal cielo il nuovo impianto di depurazione delle acque sulle Isole di Brissago. Il cantiere per il risanamento della perla del Verbano è in corso e ieri mattina per la posa dell'infrastruttura sull'isola grande si è reso necessario il trasporto aereo in elicottero. I lavori, ricordiamo, rientrano nel credito da 3,8 milioni di franchi, approvato dal Gran Consiglio nel 2019. Tra le opere previste rientra l'impianto per la depurazione delle acque reflue che sostituisce quello posato negli anni ottanta. Questi lavori rientrano nelle priorità stabilite dal Dipartimento del territorio e sono la base per il rilancio delle Isole. Per non intralciare le normali attività turistiche, i lavori di risanamento si svolgeranno unicamente nel periodo di chiusura al pubblico, ossa tra novembre e marzo.

Foto DT