Tre nuovi defibrillatori in città

LUGANO - La città di Lugano dispone di tre nuovi defibrillatori pubblici. I dispositivi - come comunicato questa mattina dal Municipio in una nota - sono stati posati a Biogno, Caprino e Pambio Noranco. Nella frazione di Biogno il sistema salva-vita si trova in via dei Pianora, a Caprino è posizionato in Via San Rocco (nei pressi del Grotto), mentre a Pambio Noranco è stato installato all'esterno della chiesa in via Gesora.

L’iniziativa rientra nel progetto di aggiornamento della mappa di localizzazione dei defibrillatori pubblici, sviluppato dal Servizio sicurezza e salute cittadino e dalla Fondazione Ticino Cuore. La mappa di localizzazione dei defibrillatori è consultabile sul sito Ticino Cuore.