Seicento anziani vaccinati «con successo»

BELLINZONA - È «molto positivo» il bilancio dei quattro giorni di apertura del Centro di prossimità allestito dalla Città di Bellinzona nell’aula magna presso le Scuole elementari Nord. Come da programma, da venerdì mattina e fino a lunedì sera sono 600 gli anziani che si sono potuti vaccinare contro il Covid-19.

«Grazie alla riuscita organizzazione degli spazi, dei flussi di persone e dei tempi, l’atmosfera era rilassata e accogliente», spiegano gli addetti ai lavori. A questo proposito la città ringrazia docenti e allievi per la collaborazione che ha permesso di separare l’attività del centro vaccinazioni da quella scolastica. Una problematica, quella dei possibili contatti fra anziani e giovani, che era stata sollevata nei giorni scorsi dall'MPS tramite un'interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato.

Tutte le persone vaccinate hanno già ricevuto il secondo appuntamento per eseguire il richiamo del preparato Moderna tra un mese: il Centro tornerà attivo con la stessa modalità dal 26 febbraio al 1° marzo.

Per la vaccinazione ai restanti over 80 in lista d’attesa e per gli over 75, si attendono invece indicazioni da parte del Cantone. A causa dei ritardi nella fornitura del vaccino Pfizer, le prossime dosi Moderna inizialmente previste per i Comuni saranno infatti utilizzate nei centri di Ascona e Tesserete.