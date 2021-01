Fattorie, aprite le vostre stalle!

SANT'ANTONINO - Le famiglie contadine svizzere producono alimenti di alta qualità. Mucche, galline, maiali e altri animali hanno un ruolo fondamentale nelle loro produzioni. Da diciassette anni esiste il progetto “Visita delle stalle” che permette di mostrare sul campo come funziona una produzione alimentare di qualità, come vivono gli animali e in che modo i contadini curano il paesaggio svizzero. L'iniziativa offre alle famiglie contadine una piattaforma interattiva in cui i visitatori possono vivere l’esperienza contadina, oltre a essere informati sulla produzione alimentare e sulla detenzione animale.

Ecco dunque che i promotori cercano gestori di azienda interessati e con un carattere comunicativo, che provino piacere nell’incontro con altre persone e che siano disposti a rendere accessibile alla popolazione, in modo individuale, per minimo un anno, la propria fattoria. Naturalmente tenendo conto dei bisogni e dei limiti della struttura dell’azienda e della famiglia contadina, nonché delle attuali disposizioni Covid-19 dei Cantoni. Per la “Visita delle stalle” sono adatte soprattutto le aziende agricole posizionate in luoghi facilmente raggiungibili, nelle aree urbane o lungo sentieri o zone pedonali ben frequentate.

Visita delle stalle è un progetto della campagna di comunicazione di base “Contadini svizzeri. Dalla nostra terra con passione” sotto la guida dell’Unione svizzera dei contadini. Le aziende agricole interessate al progetto possono iscriversi su www.portaledeicontadini.ch.