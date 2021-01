In moto anche d'inverno: attenzione a ghiaccio e temperature!

LUGANO - Anche se durante il giorno al sole si gode di temperature davvero piacevoli, nelle ore più fredde le strade si possono ghiacciare e quindi risultare pericolose. In particolare per chi anche durante l'inverno si sposta con moto o scooter. È sufficiente trovare un po' di ghiaccio in curva, per scivolare (vedi video allegato).

«La guida di una due ruote esige, come per l'auto, una prudenza e un'attenzione permanente» afferma il TCS, che invita quindi i motociclisti alla prudenza. E lo fa anche con qualche consiglio: per esempio si parla di gomme invernali (sì, esistono anche per moto e scooter), che permettono una migliore aderenza e un minor spazio di frenata. Anche se comunque il TCS «raccomanda di rinunciare all'uso della moto e dello scooter quando le condizioni stradali sono precarie».

E poi per la sicurezza dei motociclisti, anche durante la stagione invernale è fondamentale l'abbigliamento. Quindi non soltanto il caso (meglio se integrale), ma anche giacca, pantaloni e paraschiena, guanti, stivali e copristivali, underwear che permette di mantenere la temperatura corporea, tute da pioggia e gilet riflettenti.