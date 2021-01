«La scuola considera le paure delle famiglie?»

BELLINZONA - Allarmato dalla classe messa in quarantena a Tesserete e dalla circolazione di "nuove varianti", un genitore ha chiesto alla direzione della scuola se poteva tenere a casa per qualche giorno il suo bambino che frequenta le elementari. Il piccolo, infatti, soffre sin dalla nascita di problemi respiratori per i quali deve inalare broncodilatatori e cortisone. Ma «è stato trattato in malo modo». L'episodio viene riportato dal Movimento per il socialismo, che al riguardo ha inoltrato al Consiglio di Stato un'interpellanza.

«È un episodio, ve ne sarebbero molti altri che ci sono stati segnalati», scrivono Simona Arigoni, Angelica Lepori e Matteo Pronzini. Che parlano di «problemi di funzionamento nell’applicazione delle direttive» che «non sempre tengono in considerazione anche le difficili condizioni psicologiche nelle quali si trovano le famiglie».