74 nuovi casi di coronavirus, quattro i decessi

BELLINZONA - Sono 74 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Ticino nelle ultime ventiquattro ore, che portano a 376 le infezioni da inizio settimana. Purtroppo, altre 4 persone sono morte per conseguenze legate al coronavirus. Le vittime da inizio pandemia sono ben 907.

La buona notizia è che nelle ultime settimane si è notevolmente attutita la pressione sulle strutture sanitarie. Se due settimane fa erano 366 i letti occupati da pazienti Covid-19 (ben 53 in terapia intensiva) negli ospedali ticinesi, sette giorni fa erano scesi a 291 (40 in cure intense) e oggi sono 215, di cui 28 ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono state 12 nuove ammissioni e 16 pazienti dimessi.



Tio/20minuti

Attualmente in Ticino ci sono 564 persone in isolamento perché hanno contratto il virus. 1'010 loro contatti si trovano invece in quarantena (dati di ieri).

Nelle ultime 24 ore, nelle case per anziani del canton Ticino (68, per un totale di 4'692 posti letto) è stato registrato 1 nuovo caso (0 i decessi). Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 70, in 14 strutture. 25 sono stati dichiarati guariti dalla malattia.

La classe della scuola elementare di Tessere in quarantena da mercoledì lo resterà fino a giovedì prossimo. Mentre la scuole media di Morbio Inferiore - in cui è emerso un focolaio collegabile alla "variante inglese" e dal 7 gennaio a oggi sono emersi 39 casi positivi fra allievi e docenti - dovrebbe poter riaprire lunedì 1. febbraio. Oggi non sono state annunciate nuove quarantene di classe nelle scuole cantonali (803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie).

