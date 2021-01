La patacca c'è

CHIASSO - Siamo ormai agli sgoccioli delle date in cui avrebbe preso vita l’edizione 2021 (la 61.esima) d Nebiopoli. Il Carnevale si sarebbe tenuto infatti dal 28 al 31 di gennaio 2021.

La pandemia non permette però di festeggiare, e così il Comitato Direttivo ha pensato nel 2021 di marcare comunque presenza in maniera simbolica all’interno della città. Da qui l’idea di portare avanti un'iniziativa in forma ridotta per poter comunque fare vivere alla città lo spirito del carnevale durante le notti di questo periodo difficile.

Con la posa dei proiettori effettuata dal Comune di Chiasso, si potranno godere le immagini proiettate sullo stabile della Posta in Piazza Indipendenza fino a metà febbraio.

E oggi viene presentata pure la patacca 2021 (disegnata da tanti anni dall’artista Franco Castelletti). Di estrema attualità rappresenta il leone, simbolo del Nebiopoli e della città di Chiasso, con tanto di mascherina protettiva. Le modalità di vendita della stessa saranno comunicate nei prossimi giorni assieme alle modalità di distribuzione del pacco e del giornalino satirico di carnevale.