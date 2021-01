In Ticino altri 78 contagi e 4 morti

BELLINZONA - Restano stabili i numeri della pandemia in Ticino. I dati - comunicati dall'Ufficio del medico cantonale - mostrano infatti altri 78 casi e 4 decessi. I nuovi ricoveri sono 9, mentre i pazienti dimessi sono stati 17. Il numero totale delle persone che si trovano in ospedale per complicazioni legate al Covid-19 è quindi sceso a 223 (-9). 33 di queste si trovano in cure intense (+1), 26 delle quali intubate.



Incidenza in picchiata - Tornando alle cifre, quelle relative ai tamponi positivi hanno registrato un calo nelle ultime settimane. Sui 814 test effettuati il 15 gennaio il tasso di positività raggiungeva il 13%. L'incidenza della malattia nel nostro cantone è di 530.31 persone positive su centomila abitanti, mentre il tasso di riproduzione Rt è dello 0.7 (dato al 4 gennaio).

Più di 900 vittime - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 26'347 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 903. Da inizio crisi 2'610 pazienti sono invece stati dimessi dagli ospedali.



Isolamenti e quarantene - Al 19 gennaio vi erano 601 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 1'009 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

Tre decessi nelle case per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore nelle case anziani ticinesi sono stati registrati tre nuovi residenti positivi e altrettanti decessi legati al coronavirus. Da inizio pandemia 374 residenti hanno perso la vita per complicazioni legate al Covid-19, mentre 1'021 sono deceduti per altre cause. I dati pubblicati oggi dall’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (Adicasi) precisano inoltre che attualmente ci sono 96 residenti positivi, mentre da ieri altri 9 risultano guariti. Il virus è attualmente presente in 15 case per anziani. Complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.

Nessuna quarantena di classe - Oggi il Decs non segnala alcuna quarantena di classe. Resta attiva fino al 28 gennaio quella relativa a una classe di Scuola elementare a Tesserete. L'intera Scuola media di Morbio Inferiore resta invece chiusa per il focolaio registrato a metà gennaio: ieri, dopo un test di massa, sono stati accertati altri 25 casi di coronavirus, undici dei quali verosimilmente riconducibili alla variante inglese.

