In Ticino altri 114 contagi e 4 decessi

BELLINZONA - La pandemia non si ferma, rafforzata dalla variante inglese. In Ticino da martedì a stamani si sono registrati 114 nuovi casi di Covid-19. Il totale dall'inizio della pandemia è di 26 269 contagi nel nostro cantone.

Purtroppo, anche il bilancio delle vittime sale: nelle ultime 24 ore sono 4 i pazienti deceduti a causa del virus (899 in totale). Lo rende noto l'ufficio del medico cantonale nel suo bollettino giornaliero. Negli ospedali ticinesi, si legge, sono state ricoverate altre 7 persone, mentre 27 pazienti sono stati dimessi.

Il trend è in linea con i giorni scorsi (ieri i positivi erano stati 86, i morti 7). Ma se la curva dei contagi appare in chiaro rallentamento, quella delle ospedalizzazioni e dei decessi è meno confortante, come mostrano le tabelle sotto riportate.



Il totale dei posti letto occupati da malati di Covid scende a 232, di cui 32 in terapia intensiva. Sono 601 le persone in isolamento perché positive al test del tampone. Altre 1009 si trovano in quarantena preventiva. Il tasso di positività si attesta al 13 per cento, su un totale di 814 test effettuati (aggiornato al 15 gennaio).

Nelle case anziani si registra un solo nuovo caso. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 106, in 17 strutture. Purtroppo 2 residenti sono deceduti, mentre 8 sono stati dichiarati guariti dalla malattia.



I ricoveri e i decessi, settimana per settimana.

