Domeniche pedonali, 1500 firme

LUGANO - Il lungolago di Lugano va valorizzato, e pedonalizzato. Anche con la pandemia, può essere un importante luogo di svago per i cittadini. Ne sono convinte le 1500 persone che, nelle scorse settimane, hanno firmato una petizione lanciata da Ticino&Lavoro.

Il Movimento - si legge in una nota odierna - consegnerà nei prossimi giorni al Muncipio le firme raccolte. L'idea è quella delle "Lugadomeniche", le domeniche pedonali proposte tre anni fa da Giovanni Albertini in una mozione, a sostegno del turismo cittadino.

Rimasta lettera morta, in tempi di Covid la proposta va adattata ma rimane valida, per il Movimento: messa in stand by l'ipotesi di un mercato domenicale, «si potrebbe regalare ai cittadini un lungolago chiuso al traffico alla domenica con possibilità di fare passeggiate all’aria aperta, sfruttando maggiormente gli spazi concessi dalla strada chiusa» si legge nel comunicato. Sperando di tornare presto alla normalità, e al sogno nel cassetto di un mercato turistico.