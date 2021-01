Covid, in Ticino altri 7 decessi

BELLINZONA - Dopo il rallentamento nel weekend, tornano a salire i numeri dei casi di Covid-19 in Ticino. Nelle ultime ventiquattr'ore nel nostro cantone si sono registrate 86 positività al test del tampone, e 7 decessi. Lo rende noto l'ufficio del medico cantonale nel suo bollettino giornaliero.

Salgono così a 26 155 i positivi in Ticino dall'inizio della pandemia, a febbraio, a 895 le vittime. Tra ieri e oggi negli ospedali ticinesi sono state ricoverate 21 persone, per sintomi gravi legati al Covid. Altre 23 invece sono state dimesse. In totale, sono attualmente 254 i posti letto occupati, di cui 35 in terapia intensiva.

Il tasso di positività è dell'8 per cento, su 685 test effettuati. Sono 891 le persone in isolamento domestico perché positive al tampone, mentre altre 1421 si trovano in quarantena preventiva.

Sono invece 5 i nuovi positivi nelle case anziani. Attualmente - si legge sul sito dell'Adicasi - il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 115, in 18 strutture. Purtroppo 1 residente é deceduto a causa del COVID-19. 12 residenti sono stati dichiarati guariti dalla malattia.



elaborazione tio.ch/20min

elaborazione tio.ch/20min