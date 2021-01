Ancora 10 vittime del Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - Sono 108 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel nostro cantone nelle ultime ventiquattro ore. Da lunedì i contagi sono stati 532 in totale. Purtroppo in Ticino si continua a morire a causa di conseguenze legate al coronavirus: con 10 nuovi decessi, il totale da inizio pandemia ha raggiunto quota 873.

La buona notizia è il calo di pazienti ricoverati. Se lo scorso venerdì erano 366, oggi, sette giorni dopo, sono 291. Nelle ultime 24 ore si registrano 14 nuovi ricoveri e 20 dimissioni. In cure intense sono 40 i letti occupati da pazienti Covid-19 (ieri erano 49).

In Ticino sono 994 le persone in isolamento perché ammalate di coronavirus e 1'541 quelle in quarantena (dato di ieri).



A spaventare, ora, sono le nuove varianti di Covid-19, ugualmente dannose ma molto più contagiose. Proprio ieri si è saputo del primo caso di "variante inglese" in una casa anziani, a Balerna. Un residente che già aveva contratto il coronavirus e che «si è ammalato effettivamente due volte in meno di tre mesi», come confermato dal medico cantonale, dottor Giorgio Merlani. Un contagio che ha creato scompiglio nella casa anziani: sono stati contagiati metà del personale (direttore compreso) e tre quarti degli ospiti. E "l'elevata appiccicosità" delle nuove varianti sta innescando delle riflessioni sui protocolli da adottare, soprattutto nelle case anziani. Mentre gli ospiti, intanto, vengono vaccinati, non si esclude che verranno prese nuove misure preventive.

I dati ADiCASI di oggi - Nelle ultime 24 ore, nelle case per anziani del canton Ticino - 68, per un totale di 4'692 posti letto - sono stati registrati 6 nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 117, in 18 strutture. Purtroppo 3 residenti sono deceduti, mentre 31 sono stati dichiarati guariti dalla malattia.

