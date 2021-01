Cantieri pericolosi e lavoratori accusati di negligenza: «Ora basta»

BELLINZONA - L'ultimo incidente su un cantiere risale a sei giorni fa, all'ex Hotel Du Lac di Paradiso. Ed è stato purtroppo fatale per un operaio 54enne. Ma nel nostro cantone «sono ormai 10 anni che sui cantieri si registra un costante aumento degli infortuni mortali e gravi e del rischio d’incidente» È la denuncia del sindacato Unia Ticino e Moesa. Per il quale i motivi sono chiari: «Una costante crescita dei ritmi di lavoro, della produttività e della flessibilità, dettata dal contesto di concorrenza sfrenata e brutale che provoca la corsa al minor prezzo, tagli di personale e il mancato rispetto di elementari concetti di sicurezza».

Nel corso del 2020 Unia ha presentato i risultati di un sondaggio che ha coinvolto 12'000 lavoratori edili e capi muratori. Tre quarti di loro ha definito come "un’importante fonte di stress e una minaccia per la qualità e la sicurezza del lavoro" la crescente pressione dei termini di consegna delle opere. Pressione che la situazione della pandemia ha ulteriormente incrementato.

Per Unia il principio secondo cui in caso di mancato rispetto di una regola vitale il lavoratore ha il diritto e il dovere di sospendere il lavoro, viene superato dalla paura di venire licenziati. «I lavoratori sono stanchi di finire sul banco degli imputati e di vedere confusa una presupposta colpevole “negligenza” con un sistema di lavoro che in realtà li obbliga e li spinge in una direzione purtroppo ben precisa». Per questo il sindacato chiede a organizzazioni padronali, imprese, committenti e organismi di controllo di «assumersi fino in fondo le rispettive responsabilità per garantire la sicurezza e la tutela della salute sui cantieri».