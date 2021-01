Altri 83 contagi da Covid in Ticino

BELLINZONA - Un'altra giornata di numeri sul fronte del Covid. Il bollettino del medico cantonale oggi segna più 83 casi. Purtroppo, nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 3 decessi.

Il dato arriva in una settimana in cui i positivi al test del tampone si sono mantenuti sotto i 200, con la curva in frenata. Anche oggi, il numero di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere è inferiore a quello dei dimessi: rispettivamente 14 e 23 persone. Sono 304 in tutto i posti letto occupati da pazienti Covid, di cui 49 in terapia intensiva.

In totale, sale così a 25 741 il numero dei positivi in Ticino dall'inizio della pandemia, a febbraio scorso. Sono 863 invece i decessi totali. Il tasso di positività è del 14 per cento, su 867 test effettuati.



elaborazione tio.ch/20minuti

elaborazione tio.ch/20minuti