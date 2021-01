Treni senza toilette, Astuti chiede spiegazioni

LUGANO - Da fine novembre sono entrati in servizio in Ticino i nuovi treni Flirt TSI di terza generazione. Alcuni di questi, come confermato dalle FFS all'Associazione ticinese utenti dei trasporti pubblici (ASTUTI), circolano senza toilette. Per questo motivo non possono ad esempio andare in Italia, essendo la presenza dei bagni condizione indispensabile per circolare su quella rete. Le toilette sono ora sostituite da gabbiotti chiusi, con un avviso sulla porta.

La mancanza è stata causata dal fallimento della ditta fornitrice delle toilette, proprio mentre erano in preparazione i treni TILO. La ditta fornitrice, secondo un’intervista rilasciata alla Basel Zeitung già nel 2019, definisce il proprio fallimento come causato da Stadler Rail, accuse che la ditta turgoviese però respinge.

Le FFS hanno deciso d'immettere comunque in servizio i treni senza toilette per poter garantire l’orario sia del 13 dicembre, sia quello successivo e definitivo del 5 aprile.

A fronte di questa situazione «inadeguata» per chi utilizza i treni TILO e a fronte della carenza d'informazioni al riguardo, ASTUTI ha scritto alle FFS e a TILO sottoponendo una serie di domande: