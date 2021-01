Alloggi Ticino nel mirino di Robbiani

BELLINZONA - "Alloggi Ticino SA è una società il cui scopo è favorire l’edilizia residenziale economica in Ticino, ostacolando la speculazione nel mercato delle abitazioni attraverso l’acquisto di terreni, di immobili e la costruzione di appartamenti". Così si legge sul sito dell'azienda. «Peccato che, quando si tratta delle assunzioni, sembrerebbe invece favorire i lavoratori frontalieri rispetto ai residenti». Così scrive in un'interrogazione Massimiliano Robbiani.

Il deputato leghista reputa la presenza di frontalieri «veramente inaccettabile per una società il cui azionariato è in mano per il 73,5% allo Stato (il Canton Ticino possiede il 38% delle quote, la Confederazione il 35,5%)».

Per questo domanda al Governo se la Alloggi Ticino SA abbia lavoratori frontalieri alle sue dipendenze e, in caso affermativo, quanti sono, quale funzione ricoprono e perché non è stato possibile assumere personale residente in Ticino.