Giro d'affari quasi raddoppiato per Galaxus

ZURIGO - Digitec Galaxus ha realizzato l'anno scorso un giro d'affari di circa 1,83 miliardi di franchi, in aumento del 59% rispetto al 2019. In Ticino, così come in Vallese e a Ginevra, le vendite sono addirittura aumentate di oltre il 90%.

«Durante l'anno pandemico, la richiesta di prodotti di prima necessità e di tutta la gamma di articoli è stata particolarmente forte», ha indicato oggi in una nota la controllata dal gruppo Migros, attiva nel commercio online.

Con la crescita del telelavoro a causa della crisi sanitaria si è registrato un aumento del 50% del materiale informatico, ma il fatturato più importante è stato realizzato nei comparti "Bricolage + Giardinaggio" e "Bebè + Genitori", seguiti da "Bellezza + Salute, Sport" e "Abitazione e Cucina", che hanno tutti più che raddoppiato i loro ricavi.

La messa in funzione, in aprile, di un nuovo deposito per le piccole merci interamente automatizzato a Wohlen, nel canton Argovia, ha consentito a Digitec Galaxus di aumentare del 60% le proprie capacità di stoccaggio.

«Abbiamo avuto la fortuna che i lavori di costruzione fossero già ben avanzati, così che si è potuto anticipare la messa in servizio di qualche settimana», ha commentato il CEO di Digitec Galaxus, Florian Teuteberg, citato nel comunicato.

Per gli articoli più voluminosi, la filiale del gruppo Migros ha raddoppiato la sua capacità di stoccaggio a Dintinkon, sempre nel canton Argovia, e noleggiato uno spazio supplementare a Roggwil, nel canton Berna.

L'estensione dell'infrastruttura logistica ha comportato anche la creazione di 600 impieghi e nuovi progetti sono «in fase di progettazione». Nell'estate del 2023, dovrebbe inoltre essere istituito un centro di servizi e di distribuzione di una capacità di 450 posti.

La filiale tedesca di Galaxus ha pure registrato un andamento «incoraggiante» degli affari durante l'anno, anche se non vengono forniti dettagli finanziari. In Germania, il negozio online ha superato la soglia dei 300'000 clienti prima della fine dell'anno, e intende ampliare «notevolmente» il suo assortimento di prodotti.