Bagnini per tempi migliori

CAPRIASCA - Cercansi bagnini per i tempi migliori. Il centro balneare di Capriasca-Val Colla recluta personale per la prossima stagione estiva. Il Municipio ha aperto i concorsi per 15 titolari di brevetto Pro Pool o Plus Pool, a sorveglianza della piscina, e per un bagnino responsabile.

Per completare l’organico della cassa si cerca inoltre un cassiere, a tempo indeterminato e a carattere stagionale. I concorsi rimarranno aperti fino a giovedì 28 gennaio 2021 e le candidature dovranno essere trasmesse unicamente on-line. Tutte le informazioni sono visibili sui siti del Comune di Capriasca www.capriasca.ch e dell’Arena sportiva www.visitcapriasca.ch.