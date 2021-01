Il Rabadan si festeggia con il kit "Home edition"

BELLINZONA - Negli scorsi giorni Re Rabadan è stato avvistato mentre si aggirava per la capitale correndo a destra e a sinistra, lasciando i passanti incuriositi.

Cosa è successo? Nonostante l’edizione tradizionale del carnevale 2021 sia stata annullata, la Società Rabadan non è rimasta con le mani in mano e ha sfruttato il tempo per organizzare diverse iniziative, sempre nel rispetto delle persone e in totale sicurezza, che permetteranno di far vivere ugualmente la cultura del carnevale anche in questo periodo difficile.

Versione "home edition" - Prende il via oggi, lunedì 11 gennaio, una nuova iniziativa a sfondo benefico con lo scopo di sostenere i carnevali di tutto il Cantone, ma anche con l’intento di celebrare in versione “home edition” un evento che da oltre 150 anni è parte integrante della tradizione Ticinese.

Con #VivoRabadan21 si potrà festeggiare comodamente da casa l’edizione Rabadan 2021. Trattasi infatti di un vero e proprio kit di sopravvivenza composto da sei divertenti scatole contenenti molte sorprese diverse per festeggiare la settimana carnascialesca mantenendo le tradizioni. Il kit è acquistabile da subito al prezzo di 60 franchi (con possibilità di fare un’offerta libera aggiuntiva, il tutto a scopo benefico) sul sito internet.

Il kit, la cui produzione è limitata a soli 500 pezzi, contiene sei esclusive scatole con l’inconfondibile design Rabadan, dedicate rispettivamente ai sei giorni del carnevale cittadino. Ogni scatola rappresenta un giorno specifico. Aprendole, si scopriranno divertenti sorprese perfettamente in linea con il programma classico di Rabadan. Sarà inoltre in vendita al mercato di Bellinzona il sabato mattina e allo sportello dell’InfoPoint turistico di Bellinzona presso Palazzo Civico. In caso di acquisto online la scatola potrà essere inviata oppure ritirata sia in 5 distributori City Carburoil o presso il Silver Café di Chiasso sia all’InfoPoint turistico di Bellinzona a partire da inizio febbraio 2021.