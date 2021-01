In Ticino è arrivata anche la variante inglese

BELLINZONA - Dopo la conferma del primo caso di variante sudafricana in Ticino, reso noto lo scorso 1. gennaio, l’Ufficio del medico cantonale ha ricevuto informazione ieri sera che tre persone risultate positive negli scorsi giorni al Covid-19 sono da ricondurre al ceppo inglese del virus. È quanto fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali.

Come noto la mutazione del virus ha già raggiunto la Svizzera e i casi confermati sono in crescita. È verosimile che i casi nel prossimo futuro continueranno a emergere nel Paese, Ticino compreso.

I provvedimenti - Da quando la variante inglese e quella sudafricana del virus hanno cominciato a diffondersi, anche la Svizzera ha adottato provvedimenti specifici per chi entra in Svizzera in provenienza da Gran Bretagna o Sudafrica. Lo stesso vale per il Ticino, che ha informato gli operatori sanitari, istituendo una procedura specifica per identificare i possibili casi sospetti fra i casi positivi di Covid-19.

Sono tre i criteri che rendono sospetto un caso positivo: un soggiorno in Gran Bretagna o Sudafrica; un contatto stretto con un caso accertato di variante inglese o sudafricana; un'evidenza particolare riconosciuta in fase di analisi di laboratorio ordinaria tramite test PCR.

Quando uno di questi tre criteri si verifica, il campione del paziente viene inviato a uno dei laboratori specializzati nel cosiddetto sequenziaggio del virus. Il paziente, nel frattempo, segue il normale isolamento previsto dalle procedure. I suoi contatti stretti posti in quarantena vengono invece sottoposti al tampone.