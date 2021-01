Le nuove Fart saranno così

LOCARNO - La mitica Centovallina si mette a nuovo. A Locarno a fine dicembre ha avuto luogo una firma «storica» per la Ferrovia delle Centovalli: quella sul contratto di fornitura con Stadler. Il costruttore Turgoviese produrrà otto treni nuovi fiammanti, che entreranno in funzione sulla linea tra il Verbano e Domodossola nel 2023.

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con Stadler per definire tutti i dettagli contrattuali» ha sottolineato Paolo Caroni, presidente del Cda delle FART. «La sfida è riuscire a cogliere tutte le opportunità di sviluppo e ammodernamento».

Gli otto treni - con tre elementi, per il traffico regionale, e quattro per il traffico internazionale - hanno un costo complessivo di 94 milioni di franchi (forniti in parte dal Cantone e in parte dalla Confederazione). Circoleranno «per i decenni a seguire» assicura Caroni. In futuro la compagnia mira a «ritagliarsi un ruolo di primo piano tra le ferrovie panoramiche della Svizzera».

foto FART