A Capodanno tutti bravi, o così sembra...

BELLINZONA - Gli appelli prima delle feste si sono susseguiti senza sosta. “Limitate i contatti“, "insieme ma a distanza", "niente cene fuori dal nucleo familiare", "mascherine anche a tavola". Ma l'ombra di un aumento dei contagi è sempre dietro l'angolo. E se per il Natale l'ambiente casalingo è sempre il preferito, la festa di Capodanno ha suscitato qualche timore in più, soprattutto per quanto riguarda i giovani.

La polizia cantonale ha quindi messo in servizio nella sera di San Silvestro 55 agenti, con un rinforzo particolare di una decina di uomini rispetto ai turni normali. Ma la notte «è trascorsa senza particolari problemi», fa sapere il sergente maggiore capo Claudio Ferrari, addetto alla prevenzione.

Che dire delle telefonate alla centrale da parte dei vicini, magari per qualche "party illegale"? «Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni prontamente controllate - continua Ferrari -, ma non abbiamo riscontrato violazioni in materia di normative anti-Covid». Tutto bene, quindi, almeno a quanto sembra. Nessun rave party in stile Lieuron o Llinars de Vall - dove i festeggiamenti sono durati ben 36 ore -, nessuna denuncia come invece accaduto nel canton Vaud.

Una notte tranquilla, insomma. In Ticino a San Silvestro gli agenti della polizia cantonale sono stati impegnati in vari interventi «che possiamo definire di normale routine (incidenti con danni materiali, segnalazione di persone, discussioni, ecc) - conclude il sergente maggiore capo -. Non siamo a conoscenza se le varie polizie comunali abbiano effettuato interventi di questo genere sganciati dalla Centra­le ope­ra­ti­va del­la po­li­zia can­to­na­le (Cecal)».

Anche la polizia della Città di Locarno stila un bilancio positivo: l'intervento dei sette agenti impegnati in tre pattuglie non è stato richiesto per violazione delle norme anti-Covid. Da parte della polizia comunale di Bellinzona, altresì, «non si sono riscontrati problemi in merito alla situazione Covid-19».